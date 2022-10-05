Позиции российских военных улучшаются в районе Угледара. Об этом заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В эфире канала "Россия 1" он отметил, что Вооружённые силы РФ пока не планируют начинать наступление на этом направлении.
"Там есть определённые локальные успехи, улучшаем позиции", — указал Пушилин.
Ранее врио главы ДНР объявил о стабилизации линии фронта на краснолиманском направлении. При этом он подчеркнул: украинская армия пытается пойти в атаку. Как пояснил Пушилин, перед ВС РФ стоит задача не допустить продвижения националистов.
Во вторник, 4 октября, военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что подразделения России нанесли артиллерийский удар по автобусам с резервами ВСУ под Угледаром. По его словам, появление украинских боевиков удалось зафиксировать с помощью разведывательного беспилотника.
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