Пушилин: у российских бойцов есть локальные успехи на угледарском направлении

Позиции российских военных улучшаются в районе Угледара. Об этом заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире канала "Россия 1" он отметил, что Вооружённые силы РФ пока не планируют начинать наступление на этом направлении.

"Там есть определённые локальные успехи, улучшаем позиции", — указал Пушилин.

Ранее врио главы ДНР объявил о стабилизации линии фронта на краснолиманском направлении. При этом он подчеркнул: украинская армия пытается пойти в атаку. Как пояснил Пушилин, перед ВС РФ стоит задача не допустить продвижения националистов.

Во вторник, 4 октября, военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что подразделения России нанесли артиллерийский удар по автобусам с резервами ВСУ под Угледаром. По его словам, появление украинских боевиков удалось зафиксировать с помощью разведывательного беспилотника.