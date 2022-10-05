Барбашов назвал "вбросом" данные о взятии Снигирёвки в Николаевской области ВСУ

Снигирёвку в Николаевской области контролируют Вооружённые силы Российской Федерации. Об этом заявил руководитель района Юрий Барбашов.

"Вброс, который даже украинские каналы постеснялись публиковать", — подчеркнул чиновник.

По его данным, ситуацию рядом с населённым пунктом можно назвать крайне сложной. Однако бои в районе города не проходят, отметил политик.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российская армия полностью контролирует ситуацию на Николаевском направлении.