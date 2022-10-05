Снигирёвку в Николаевской области контролируют Вооружённые силы Российской Федерации. Об этом заявил руководитель района Юрий Барбашов.
"Вброс, который даже украинские каналы постеснялись публиковать", — подчеркнул чиновник.
По его данным, ситуацию рядом с населённым пунктом можно назвать крайне сложной. Однако бои в районе города не проходят, отметил политик.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российская армия полностью контролирует ситуацию на Николаевском направлении.
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