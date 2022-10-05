Глава "Луганской ВГА" Гайдай: ВСУ приступили к "деоккупации Луганской области"

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай рассказал, что украинская армия успешно атакует ЛНР.

Руководитель военного-гражданской администрации Украины объяснил, что ВСУ приступили к началу "деоккупации Луганской области".

Он утверждает, что армия Украины уже поднимает украинские флаги над населёнными пунктами Луганской области, несмотря на то, что регион вошёл в состав России.

При этом Гайдай не назвал населённые пункты, которые якобы были освобождены ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, куда двинется украинская армия после успеха ВСУ в Красном Лимане.