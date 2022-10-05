Бойцы группировки "Отважные" дали ответ блогеру-ваххабиту Тумсо Абдурахманову, который написал фейковое письмо Рамзану Кадырову от имени командующего ЦВО Александра Лапина и зачитал его на своём ютуб-канале.
Издание "Русская весна" опубликовало видеообращение группировки "О" в адрес Абдурахманова.
"В отличие от тех же обвиняющих, он не сидит в кожаном кресле и комфортной обстановке. Лапин с первых дней СВО самоотверженно выполняет задачи на переднем крае вместе с нами," — сказали бойцы.
Военнослужащие считают, что своим письмом блогер опозорил русского боевого генерала, защищающего суверенитет своей страны под ракетными ударами.
Напоминаем, что Лапин не отреагировал на обвинения Кадырова в свой адрес.
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