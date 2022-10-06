Дроны-камикадзе "Герань-2" преодолели ПВО ВСУ и ударили по объекту в Харькове

Иранские дроны-камикадзе "Герань-2" ("Шахид-136") ночью преодолели ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) и ударили по стратегически важному объекту противника в Харькове. Об этом сообщает "Русская Весна".

После прилёта беспилотников прогремела серия взрывов, начались пожары.

Информацию подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. Он заявил, что горит инфраструктурный объект в Основянском районе города.

Заметим, в последнее время на Украине всё чаще сообщают о массированных атаках иранских дронов. Так, прошлой ночью "Шахиды" ударили по казармам 72-й мехбригады ВСУ под Киевом в Белой Церкви, а сегодня около полуночи нанесли удар по штабу командования "Юг" в Одессе.