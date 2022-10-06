Рогов: ВСУ после референдумов усилили атаки на Запорожскую область

Украинские подразделения усилили атаки на Запорожскую область после проведения референдумов о присоединении к России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, у Киева возросла ненависть к запорожцам.

"Уровень обстрелов гражданской инфраструктуры только увеличивается", — отметил представитель администрации в беседе с ТАСС.

Рогов назвал обстрелы региона военными преступлениями киевского режима. Он напомнил, что недавно Вооружённые силы Украины (ВСУ) напали на мирных жителей, пытающихся попасть в освобождённую часть Запорожской области.

При этом член главного совета администрации подчеркнул: граждане не испугались действий Киева и на днях снова потребовали выпустить их с территории, которая остаётся под контролем националистов.

Ранее Рогов сообщил, что украинская армия перебросила на запорожское направление максимальное количество техники и солдат за всё время специальной военной операции.