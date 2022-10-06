Армия России полностью контролирует ситуацию на Херсонском направлении, заявил заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.
В беседе с ТАСС он отметил, что российские военные продолжают выполнять все необходимые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации.
"Продвижения Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет", — подчеркнул представитель администрации.
Ранее военспец Владислав Шурыгин назвал тактику ВС РФ в районе Андреевки и Кривого Рога Херсонской области "активной обороной". По его словам, статичная линия фронта не определена на этом направлении, поэтому российские войска передвигают назад и вперёд. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время под Херсоном будут созданы стратегические рубежи, после которых отступление невозможно.
В среду, 5 октября, Стремоусов сообщил о перегруппировке российских сил в Херсонской области для последующего нанесения контрудара по позициям ВСУ.
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