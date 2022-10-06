ВСУ заминировали пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожской области

Вооружённые силы Украины заминировали все пять мостов в Запорожье и плотину Днепровской гидроэлектростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сам ДнепроГЭС заминирован ещё с первых дней марта, когда режим Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье. В городе заминированы еще пять мостов через Днепр", — сообщил Рогов в эфире радио "КП".

Ранее он предупредил, что киевский режим может устроить провокацию на Днепровской ГЭС. Если украинские военные взорвут Кременчугскую гидроэлектростанцию, которая находится выше по течению Днепра, то многие микрорайоны Запорожья могут уйти под воду. При таком сценарии плотина ДнепроГЭСа разрушится под давлением воды.