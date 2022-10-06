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Подоляка оценил вероятные направления наступления ВСУ: Херсон, Сватово и далее

Силовые структуры

Решение по отводу войск с севера Херсонской области было правильным, считает военный журналист Юрий Подоляка. Сейчас войска необходимо готовить к обороне.

Подоляка оценил вероятные направления наступления ВСУ: Херсон, Сватово и далее

"Наши ракеты и беспилотники отрабатывают места скопления противника. Накануне это хорошо сделали в районе Купянска, поэтому украинцам не удалось провести там разведку боем", — пишет Подоляка в своём Telegram-канале.

На Херсонском направлении ВСУ стянули порядка 150 бронемашин и три батальона. Противник попытался вскрыть оборону ВС РФ и вскоре пойдёт в "генеральное наступление", считает журналист. Он прогнозирует большое наступление ВСУ и в районе Сватово:

"На херсонском направлении будут наступать до 40 тысяч человек, на сватовском — до 70 тысяч. На севере больше наёмников и тяжёлой техники. Сватово — не конечная цель украинцев. Потом они планируют охватить Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Кременную".

Подоляка уверен, что наступление на Херсонщину планируется под контролем НАТО. Если представители Альянса ступят на территорию Незалежной, то ответ ВС РФ должен быть молниеносным, высказывает своё мнение журналист.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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