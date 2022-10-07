Генерал Мурадов назначен командующим Восточным военным округом

Руководитель Дагестана Сергей Меликов сообщил, что генерал Рустам Мурадов стал командующим Восточным военным округом. Политик положительно оценил это решение властей.

По словам российского чиновника, Герой России является лидером и стратегом. Он — боец, который первым атакует противника, подчеркнул губернатор. Также глава региона обратил внимание на военное образование, которое получил Мурадов, и его большой боевой опыт.

Известно, что этот генерал возглавлял российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе.