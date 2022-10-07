Руководитель Дагестана Сергей Меликов сообщил, что генерал Рустам Мурадов стал командующим Восточным военным округом. Политик положительно оценил это решение властей.
По словам российского чиновника, Герой России является лидером и стратегом. Он — боец, который первым атакует противника, подчеркнул губернатор. Также глава региона обратил внимание на военное образование, которое получил Мурадов, и его большой боевой опыт.
Известно, что этот генерал возглавлял российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе.
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