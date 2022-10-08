Подоляка: повреждение Крымского моста — прелюдия главного удара ВСУ на Юге

ЧП на Крымском мосту очень усложнит логистику в регионе, в том числе и в рамках спецоперации на Украине, заявил военный журналист Юрий Подоляка. По его мнению, инцидент на переправе лишь "прелюдия" ВСУ.

Как подчеркнул эксперт, вероятно, ВСУ намерены ударить по южной части России.

"Очевидно, очень сильно усложнит логистику Крыма и всего южного направления СВО. И похоже, это прелюдия главного удара ВСУ на Юге", — пояснил Подоляка.

Журналист подчеркнул, что в ближайшие дни Украина должна "погрузиться во тьму и хаос".