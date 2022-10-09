По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

Экстренные восстановительные работы на Крымском мосту дали возможность запустить на нём движение пригородных поездов.

Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев. "РЖД совместно с Крымской железной дорогой продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", — сообщил 9 октября прессе министр.

Первая электричка, которая уже отправилась из Керчи, пересекла Крымский мост, а со стороны материка вышел пригородный поезд из Анапы, который тоже уже миновал мост. С 10 октября расписание пригородных поездов там будет согласно графика.

Работы проводятся в круглосуточном режиме, население Крыма и материковой части РФ уже скоро будет обеспечено качественной транспортной связью, подытожил Савельев.