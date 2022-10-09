Экстренные восстановительные работы на Крымском мосту дали возможность запустить на нём движение пригородных поездов.
Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев.
"РЖД совместно с Крымской железной дорогой продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", — сообщил 9 октября прессе министр.
Первая электричка, которая уже отправилась из Керчи, пересекла Крымский мост, а со стороны материка вышел пригородный поезд из Анапы, который тоже уже миновал мост. С 10 октября расписание пригородных поездов там будет согласно графика.
Работы проводятся в круглосуточном режиме, население Крыма и материковой части РФ уже скоро будет обеспечено качественной транспортной связью, подытожил Савельев.
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