Руденко: по Львову нанесён сильный ракетный удар

Сегодня, 11 октября, во вторник, сообщается о сильном ракетном ударе по Львову.

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет военный корреспондент Андрей Руденко.

ВМФ России выпустили десять ракет "Калибр" с Чёрного моря. Время к цели 30-40 минут, отметил военкор.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат "Герань-2" в Виннице "приземлился" в районе ТЭС. Взрыв слышал весь город, подытожил Руденко.