Сегодня, 11 октября, во вторник, сообщается о сильном ракетном ударе по Львову.
Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет военный корреспондент Андрей Руденко.
ВМФ России выпустили десять ракет "Калибр" с Чёрного моря. Время к цели 30-40 минут, отметил военкор.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат "Герань-2" в Виннице "приземлился" в районе ТЭС. Взрыв слышал весь город, подытожил Руденко.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.