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The Drive: Россия использует на Украине редкий вертолет Ми-8 МТПР-1 "Рычаг"

Силовые структуры

Россия применила в спецоперации на Украине редкий вертолёт Ми-8 МТПР-1 "Рычаг", который обеспечил продвижение российских войск в Донбассе, сообщил польский военный эксперт Пётр Бутовский в статье для издания The Drive.

"Редкий российский военный вертолет играет скрытую и чрезвычайно полезную роль", — отмечается в материале.

По словам автора, вертолеты Ми-8 МТПР-1 "Рычаг" ведут радиоэлектронную борьбу с украинскими системами противовоздушной обороны. Взлетая на высоту 10 тысяч метров, эти машины подавляют средства ПВО Украины.

Ми-8 МТПР-1 — редкая модификация вертолета Ми-8, которая оборудована комплексом радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ", способным подавлять радары зенитно-ракетных комплексов и самолётов противника.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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