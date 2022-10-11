Россия применила в спецоперации на Украине редкий вертолёт Ми-8 МТПР-1 "Рычаг", который обеспечил продвижение российских войск в Донбассе, сообщил польский военный эксперт Пётр Бутовский в статье для издания The Drive.
"Редкий российский военный вертолет играет скрытую и чрезвычайно полезную роль", — отмечается в материале.
По словам автора, вертолеты Ми-8 МТПР-1 "Рычаг" ведут радиоэлектронную борьбу с украинскими системами противовоздушной обороны. Взлетая на высоту 10 тысяч метров, эти машины подавляют средства ПВО Украины.
Ми-8 МТПР-1 — редкая модификация вертолета Ми-8, которая оборудована комплексом радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ", способным подавлять радары зенитно-ракетных комплексов и самолётов противника.
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