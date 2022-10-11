Корнилов: НАТО призывает к войне против РФ на Украине, и за это поплатится

России надо определить, кто совершал нападения на несколько объектов инфраструктуры, в частности, на Крымский мост и "Северные потоки".

Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов.

Если точно установят, что спецслужбы Запада совершили нападение на инфраструктуру РФ, то Москве придётся принимать ответные меры, уверен он.

"Все понимают, что Россия воюет на Украине не с Украиной, а с коллективным Западом и Альянсом. Тот факт, что американцы действительно перешли "красные линии" и стали применять свои системы спутниковой связи и наведения, то это уже даёт право ВС РФ задействовать определённые возможности и ресурсы для нанесения ущерба военной инфраструктуре НАТО", — в интервью изданию "Украина.ру" подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для подтверждения этих фактов неплохо было бы взять "языков". Как только Россия получит подтверждение этих фактов, то надо ставить определённые условия для Запада, которые им мало не покажутся.