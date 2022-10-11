Бойцы отряда "Отважных" на Старобельском направлении уничтожают опорные пункты националистов киевского режима.
Об этом из зоны специальной военной операции на Украине сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Разведгруппа подразделения "О" при помощи беспилотных аппаратов обнаруживают позиции формирований боевиков ВСУ, после чего оперативно передают координаты артиллеристам.
Далее в дело вступают расчеты самоходных установок "Мста-С" группировки "О", которые завершают уничтожение боевиков ВСУ.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.