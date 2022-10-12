Доброволец Чолханов: ракетные атаки ВКС стали последним вежливым предупреждением

Ежедневные ракетные удары ВКС РФ по инфраструктурным объектам Украины являются последним предупреждением для Киева, заявил российский доброволец Танай Чолханов.

По его словам, атаки пока не коснулись промышленных центров, а значит их можно считать вежливым предупреждением. Киевскому режиму наглядно дали понять, что взрыв на Крымском мосту и обстрелы российской территории не пройдут для Украины даром.

Следующим шагом, предположил доброволец, может стать смена формата специальной военной операции (СВО).

"СВО формат может поменять только на антитеррористическую операцию. С террористами договариваться не принято. Так что я очень надеюсь, что все террористы будут уничтожены", — отметил он в интервью изданию argumenti.ru.

Чолханов считает, что киевский режим ведёт себя как опасный бешеный зверь, а "теперь с ним делают именно то, что делают с бешеными собаками".