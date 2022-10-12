Ежедневные ракетные удары ВКС РФ по инфраструктурным объектам Украины являются последним предупреждением для Киева, заявил российский доброволец Танай Чолханов.
По его словам, атаки пока не коснулись промышленных центров, а значит их можно считать вежливым предупреждением. Киевскому режиму наглядно дали понять, что взрыв на Крымском мосту и обстрелы российской территории не пройдут для Украины даром.
Следующим шагом, предположил доброволец, может стать смена формата специальной военной операции (СВО).
"СВО формат может поменять только на антитеррористическую операцию. С террористами договариваться не принято. Так что я очень надеюсь, что все террористы будут уничтожены", — отметил он в интервью изданию argumenti.ru.
Чолханов считает, что киевский режим ведёт себя как опасный бешеный зверь, а "теперь с ним делают именно то, что делают с бешеными собаками".
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.