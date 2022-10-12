Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что два батальона армии Украины пытались наступать на Нововоскресенское, Великую Александровку и Суханово в Херсонской области.
По данным ведомства, российские военные отразили атаки. Как подчеркнули в министерстве, на Криворожском направлении погибли свыше 70 солдат ВСУ. Также в МО рассказали о ликвидации одного танка, 16 бронеавтомобилей и четырёх машин.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении штаба "Правого сектора"*. Объект находился в районе Запорожья, отметили в ведомстве.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.