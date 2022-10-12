Минобороны: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Криворожском направлении

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что два батальона армии Украины пытались наступать на Нововоскресенское, Великую Александровку и Суханово в Херсонской области.

По данным ведомства, российские военные отразили атаки. Как подчеркнули в министерстве, на Криворожском направлении погибли свыше 70 солдат ВСУ. Также в МО рассказали о ликвидации одного танка, 16 бронеавтомобилей и четырёх машин.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении штаба "Правого сектора"*. Объект находился в районе Запорожья, отметили в ведомстве.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ