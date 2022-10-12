Сладков: российская армия отодвигает врага от Донецка

ВС РФ вместе с ополченцами отодвигают врага от Донецка.

Сладков: российская армия отодвигает врага от Донецка

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

"Действующая армия на одних направлениях вгрызается в землю и обороняется, на других продвигается вперед. Это еще не наступление, но борьба за безопасность жителей ЛДНР", — пишет военкор.

Он предоставляет кадры ударов по небольшому укреплённому району националистов, отмечая, что боевикам ВСУ здорово достаётся.

Также Сладков подчеркнул, что это нельзя рассматривать, как помощь от резервистов. Бойцов пока обучают, экипируют и вооружают.