ВСУ применяют американские гаубицы М777 для контрбатарейной борьбы против российской артиллерии. Командир артиллерийской батареи группировки "Отважные" рассказал РИА Новости о том, как ВС РФ наносят ответные удары.
Военный сообщил, что российская сторона применяет батареи "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра и привлекает опытнейших и отличившихся бойцов. Он отметил, что научился определять по звуку выстрела тип применяемой противником артиллерийской системы.
"По мне чаще всего работают системы американского производства натовского образца М-777 (буксируемая гаубица калибром 155-мм)", — сообщил командир.
Боец рассказал, что раньше работал с гаубицами Д-30 122 миллиметра с дальнобойностью 15,4 км и отметил, что "Гиацинт-Б" превосходит это орудие в дальности и точности стрельбы.
"Как не зря говорят, "артиллерия — бог войны". Дальнобойная артиллерия — залог победы", — заключил артиллерист.
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