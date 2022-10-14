Подоляка: Зеленскому предстоит неприятный выбор по Артёмовску до конца недели

Бои за Артёмовск (Бахмут) переходят в кульминационную стадию. Такое мнение высказал военный эксперт, блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинская армия на этом направлении серьёзно измотана, при этом части российских сил зашли глубоко в город и штурмуют главную линию обороны.

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) требует срочных подкреплений, иначе падение города будет не только неизбежно, но и случится очень быстро, добавил аналитик.

Он считает, что для президента Владимир Зеленского и его команды здесь появляется очень неприятная вилка решений.

"Сдать крупный город противнику, значит обрушить миф о всепобеждающей украинской армии, без которого помощь Запада может быть свёрнута. А ещё это будет удар по имиджу власти внутри страны и на фоне стопорения фронта неприятным намёком на будущие поражения", — полагает эксперт.

По его мнению, киевскому режиму предстоит сделать нелёгкий выбор: либо снимать части с Запорожского и Сватовского направления и усиливать группировку под Артёмовском, либо вложить все силы в последний удар.

"Игра очень рискованная. И что выберет Зеленский, думаю, увидим уже до конца недели", — заключил Подоляка.