Руденко: ВСУ уже скопили дополнительные силы и средства в Харьковской области

По данным российской разведки, вооружённые силы Украины (ВСУ) уже скопили дополнительные силы и средства в Харьковской области. Об этом сообщает военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

"В дальнейшем подкрепление планируют перекинуть для усиления линии обороны в районе Купянска, а также восполнить большие потери ВСУ на Артёмовском направлении", — считает репортёр.

Ранее военкор Роман Сапоньков рассказал, что в последние сутки обстановка в Херсонской области была на редкость спокойная, но отметил, что ВСУ готовятся к массированным артиллерийским ударам при штурме.