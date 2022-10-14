По данным российской разведки, вооружённые силы Украины (ВСУ) уже скопили дополнительные силы и средства в Харьковской области. Об этом сообщает военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
"В дальнейшем подкрепление планируют перекинуть для усиления линии обороны в районе Купянска, а также восполнить большие потери ВСУ на Артёмовском направлении", — считает репортёр.
Ранее военкор Роман Сапоньков рассказал, что в последние сутки обстановка в Херсонской области была на редкость спокойная, но отметил, что ВСУ готовятся к массированным артиллерийским ударам при штурме.
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