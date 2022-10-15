Жители Херсона о родных на службе ВСУ: под давлением начинают нас ненавидеть

Жители Херсонской области жалуются, что их родные в рядах ВСУ либо боятся репрессий, либо начинают ненавидеть близких людей, которые остались на территории нового региона России.

По словам херсонцев, украинская сторона угрожает военным "расправой" за любое неповиновение.

"Первые дни он (сын. — Прим. ред.) звонил, плакал, говорил: "Роем окопы, что делать?" А я говорил: "Сын, береги свою жизнь, бросай и убегай". На что он мне отвечал: "Я боюсь карательных мер", — рассказал житель Херсонской области Рефат Сейтхалилов РИА Новости.

Другой житель Херсона посетовал, что брат прервал с ним все контакты ещё до референдумов из-за отказа эвакуироваться на подконтрольную киевскому режиму территорию.

"Но это ж наша земля, наш дом родной. По его рассказам, он в армии ничему не научился, сам при этом считает нас предателями", — рассказал мужчина.