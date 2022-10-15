Российская Федерация в ходе специальной военной операции применила новейшие комплексы артразведки "Пенициллин". Данные комплексы уже доказали свою эффективность.
Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
"Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО", — цитирует издание.
Комплекс "Пенициллин" предназначается для поиска позиций РСЗО и ствольных артиллерийских систем, зенитных и тактических ракет неприятеля и способен работать днем и ночью в жару и холод
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.