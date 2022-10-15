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Мирошник: атака ВСУ под Херсоном захлебнулась, но вряд ли она была последней

Силовые структуры

Наступление ВСУ на Херсонском направлении полностью провалено.

Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он отметил, что националисты задействовали любимую тактику: под прикрытием артиллерии и РСЗО HIMARS пытались сблизиться с позициями ВС РФ на пикапах и броневиках, чтобы сковать боем и не дать сманеврировать, но у бандеровцев ничего не вышло.

Наступающие силы были рассеяны, не успевшие отойти, добиты в лесопосадках.

"Атака оказалась сорвана ответным огнём уже российской артиллерии. Захлебнулась, но вряд ли она была последней. Скорее всего, подразделения ВСУ сейчас перегруппируются и начнут новую артподготовку, чтобы потом снова погнать "мясо" в бой", — в своём Telegram-канале подытожил Мирошник.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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