Мирошник: атака ВСУ под Херсоном захлебнулась, но вряд ли она была последней

Наступление ВСУ на Херсонском направлении полностью провалено.

Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он отметил, что националисты задействовали любимую тактику: под прикрытием артиллерии и РСЗО HIMARS пытались сблизиться с позициями ВС РФ на пикапах и броневиках, чтобы сковать боем и не дать сманеврировать, но у бандеровцев ничего не вышло.

Наступающие силы были рассеяны, не успевшие отойти, добиты в лесопосадках.

"Атака оказалась сорвана ответным огнём уже российской артиллерии. Захлебнулась, но вряд ли она была последней. Скорее всего, подразделения ВСУ сейчас перегруппируются и начнут новую артподготовку, чтобы потом снова погнать "мясо" в бой", — в своём Telegram-канале подытожил Мирошник.