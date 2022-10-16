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Сватовско-Кременская оборонительная операция: наступления ВСУ отбиты "Отважными"

Силовые структуры

Российские военкоры рассказали о ходе Сватовско-Кременской оборонительной операции. Боевики несколько раз пытались наступать, но были разгромлены.

Сватовско-Кременская оборонительная операция: наступления ВСУ отбиты "Отважными"

И как сообщают журналисты с передовой, пока союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР заняты укреплением фронта по левому берегу реки Жеребец, националисты пытаются постоянно прощупать оборону.

Накануне две бронегруппы противника пошли в контрнаступление в районе Торского, но плотный огонь артиллерии и РСЗО подразделений "Отважных" заставил боевиков отступить.

Ещё одну попытку прорвать фронт мобильными группами ВСУ предприняли возле населённого пункта Диброво. Неприятель заехал на минное поле, и спецназ группировки "О" ликвидировал бегущие украинские подразделения противотанковыми ракетами и автоматическими гранатомётами.

"После долгих многодневных боёв враг не сумел добиться успеха у Таволжанки и перешёл к обороне", — пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Журналисты отмечают, что боевики собирают ударную группировку возле посёлка Петропавловка Днепропетровской области.

Ранее американские военные эксперты были вынуждены признать, что ВС РФ перешли в наступление под Херсоном и Харьковом.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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