Сватовско-Кременская оборонительная операция: наступления ВСУ отбиты "Отважными"

Российские военкоры рассказали о ходе Сватовско-Кременской оборонительной операции. Боевики несколько раз пытались наступать, но были разгромлены.

И как сообщают журналисты с передовой, пока союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР заняты укреплением фронта по левому берегу реки Жеребец, националисты пытаются постоянно прощупать оборону.

Накануне две бронегруппы противника пошли в контрнаступление в районе Торского, но плотный огонь артиллерии и РСЗО подразделений "Отважных" заставил боевиков отступить.

Ещё одну попытку прорвать фронт мобильными группами ВСУ предприняли возле населённого пункта Диброво. Неприятель заехал на минное поле, и спецназ группировки "О" ликвидировал бегущие украинские подразделения противотанковыми ракетами и автоматическими гранатомётами.

"После долгих многодневных боёв враг не сумел добиться успеха у Таволжанки и перешёл к обороне", — пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Журналисты отмечают, что боевики собирают ударную группировку возле посёлка Петропавловка Днепропетровской области.

Ранее американские военные эксперты были вынуждены признать, что ВС РФ перешли в наступление под Херсоном и Харьковом.