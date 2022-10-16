Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Подоляка заявил, что ВС РФ лишили ВСУ возможности эффективно атаковать позиции
Генштаб ВСУ: ВС РФ атакует в Донбассе и ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта
ВСУ проводят перегруппировку войск на Николаевском и Харьковском направлениях
Пленный боевик ВСУ заявил, что Киев лишал связи и информации группы на передовой
NI: Украине грозят неприятности из-за игнорирования предупреждений Путина
19FortyFive: зимние военные действия на Украине благоприятствуют России
На Украине заявили, что князь Владимир после крещения Руси хотел вступить в ЕС
За поимку Стрелкова ГУР Украины готово заплатить100 тысяч долларов
Астрологический прогноз: ретроградный Марс "рулит" на фронте и в тылу

Рогов: Украина готовит Запорожью судьбу Мариуполя

Силовые структуры

Киевский режим готовит Запорожью незавидную судьбу Мариуполя.

Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член правления областной администрации Владимир Рогов.

Мирным населением националисты будут прикрываться как живым щитом, и боевики Вооружённых сил Украины уже расселяют их в квартиры по соседству с собой, рассказал в эфире телеканала "Россиия-1" общественный деятель Запорожской области.

"Распределено уже более 1,5 тысяч квартир. Их расселяют группами по пять — семь человек, не больше, чтобы один прилёт их не уничтожил", — подчеркнул Рогов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Стремоусов: атаковавшие Белгород самолёты Украины сбили перед аэродромом

Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: атаковавшие Белгород самолёты Украины сбили перед аэродромом
Rusvesna опубликовала кадры боя между дроном "Шахид" ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Rusvesna опубликовала кадры боя между дроном "Шахид" ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта
Военные новости
В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными
Сергей Лебедев История дружбы России и Франции: светлые стороны времён Шарля де Голля Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера Ольга Лебедева Людмила Черткова The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит Людмила Черткова
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ нанесли удары по Белгороду из-за отвода ВС РФ из Харьковской области
Силовые структуры
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
ВКС РФ нанесли удары по отступающим на свои позиции остаткам ВСУ под Херсоном
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по отступающим на свои позиции остаткам ВСУ под Херсоном
Последние материалы
ВСУ проводят перегруппировку войск на Николаевском и Харьковском направлениях
Пленный боевик ВСУ заявил, что Киев лишал связи и информации группы на передовой
Рогов: Украина готовит Запорожью судьбу Мариуполя
NI: Украине грозят неприятности из-за игнорирования предупреждений Путина
19FortyFive: зимние военные действия на Украине благоприятствуют России
На Украине заявили, что князь Владимир после крещения Руси хотел вступить в ЕС
За поимку Стрелкова ГУР Украины готово заплатить100 тысяч долларов
Астрологический прогноз: ретроградный Марс "рулит" на фронте и в тылу
Шарий предрёк масштабный удар по Украине после наступления ВСУ на Херсон
Ходаковский о трагедии на полигоне в Белгороде: Доступ к оружию и больная голова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников