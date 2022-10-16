Рогов: Украина готовит Запорожью судьбу Мариуполя

Киевский режим готовит Запорожью незавидную судьбу Мариуполя.

Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член правления областной администрации Владимир Рогов.

Мирным населением националисты будут прикрываться как живым щитом, и боевики Вооружённых сил Украины уже расселяют их в квартиры по соседству с собой, рассказал в эфире телеканала "Россиия-1" общественный деятель Запорожской области.

"Распределено уже более 1,5 тысяч квартир. Их расселяют группами по пять — семь человек, не больше, чтобы один прилёт их не уничтожил", — подчеркнул Рогов.