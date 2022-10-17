Рогов: пресечены две попытки диверсии боевиков ВСУ в Запорожской области

За последние четыре дня российские военнослужащие пресекли две попытки диверсии Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, первый бой произошёл рядом с Запорожской АЭС. Он отметил, что бойцы РФ обнаружили в этом районе украинскую разведывательную группу. Как пояснил Рогов, боевики ВСУ понесли потери в живой силе.

"Они ретировались на правый берег", — уточнил представитель администрации.

Он добавил, что украинские боевики, которые базировались в бухте Каховского водохранилища, также готовились высадить десант около ЗАЭС. Рогов подчеркнул: в результате второго боя российская армия уничтожила большую группу украинских солдат, технику и плавательные средства ВСУ.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что перезапуск энергоблоков ЗАЭС невозможен из-за постоянных атак Киева на Энергодар.