За последние четыре дня российские военнослужащие пресекли две попытки диверсии Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, первый бой произошёл рядом с Запорожской АЭС. Он отметил, что бойцы РФ обнаружили в этом районе украинскую разведывательную группу. Как пояснил Рогов, боевики ВСУ понесли потери в живой силе.
"Они ретировались на правый берег", — уточнил представитель администрации.
Он добавил, что украинские боевики, которые базировались в бухте Каховского водохранилища, также готовились высадить десант около ЗАЭС. Рогов подчеркнул: в результате второго боя российская армия уничтожила большую группу украинских солдат, технику и плавательные средства ВСУ.
Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что перезапуск энергоблоков ЗАЭС невозможен из-за постоянных атак Киева на Энергодар.
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