Руководитель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов рассказал о разработке законопроекта, согласно которому власти лишают парламентариев в РФ брони от частичной мобилизации. По мнению члена Госдумы, отсрочка для депутатов и сенаторов является "поблажкой".
"Документ внесён на рассмотрение ГД", — отметил лидер партии.
Вместе с этим он призвал включить россиян, которые служили в Росгвардии, МЧС и ФСБ, в категорию в первую очередь подлежащих призыву лиц.
Ранее сообщалось о гибели мобилизованных жителей Красноярского края в Херсонской области в ходе военной спецоперации по принуждению к миру.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.