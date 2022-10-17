"Справедливая Россия" внесла проект об отмене отсрочки для депутатов и сенаторов

Руководитель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов рассказал о разработке законопроекта, согласно которому власти лишают парламентариев в РФ брони от частичной мобилизации. По мнению члена Госдумы, отсрочка для депутатов и сенаторов является "поблажкой".

"Документ внесён на рассмотрение ГД", — отметил лидер партии.

Вместе с этим он призвал включить россиян, которые служили в Росгвардии, МЧС и ФСБ, в категорию в первую очередь подлежащих призыву лиц.

Ранее сообщалось о гибели мобилизованных жителей Красноярского края в Херсонской области в ходе военной спецоперации по принуждению к миру.