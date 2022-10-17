Член СПЧ Кабанов раскритиковал порядок выплат мобилизованным россиянам

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов счёл механизмы передачи средств мобилизованным россиянам непродуманными.

"Финансовый вопрос является очень болезненным", — подчеркнул политик.

По его словам, власти не выплатили деньги некоторым призывникам. Он допустил, что такая ситуация произошла из-за технических особенностей. Однако, как подчеркнул член СПЧ, чиновники не объясняют, почему они не отправляют средства гражданам.

Вместе с этим Кабанов назвал региональные единовременные выплаты дискриминацией. По его мнению, поддерживать мобилизованных необходимо на федеральном уровне.

Также член СПЧ указал на отказ оформлять добровольцам кредитные каникулы. В банках заявляли, что этой категории людей нет в законе, возмутился Кабанов.

Ранее он сообщил, что призывникам в РФ региональные власти пообещали выплатить по 100-200 тысяч рублей. При этом часть мобилизованных не получила средства, добавил политик.