Военкомат: конец частичной мобилизации не снимает с уклонистов ответственность

Военный комиссариат Замоскворецкого района ЦАО города Москвы сообщает, что окончание призыва вовсе не означает, что сбежавшие из страны избежали ответственности.

"Для тех, кто уклоняется от мобилизации или просто сбежал, будет предусмотрена ответственность. Но тут надо разбираться в каждом случае отдельно", — сказали в комиссариате корреспонденту NEWS.ru.

Ссылаясь на военного комиссара Москвы, мэр города Сергей Собянин заявил, что частичная мобилизация в столице завершена. С его слов, разосланные повестки прекратят своё действие с 14 часов 17 октября, работу приостановят и мобилизационные пункты.