Временно исполняющий обязанности руковолителя Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие полтора месяца ликвидировали около 9,8 тысячи украинских солдат и иностранных наёмников.
"На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 1590 единиц техники", — добавил чиновник в эфире Первого канала.
Как отметил политик со ссылкой на представителей Минобороны РФ, российские военные уничтожили
По словам Стремоусова, армия нашей страны контролирует ситуацию на этом направлении.
Ранее он назвал попытки украинских солдат форсировать Днепр самоубийством.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.