Стремоусов: ВСУ за 1,5 месяца потеряли на Херсонщине 9,8 тыс. человек

Временно исполняющий обязанности руковолителя Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие полтора месяца ликвидировали около 9,8 тысячи украинских солдат и иностранных наёмников.

"На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 1590 единиц техники", — добавил чиновник в эфире Первого канала.

Как отметил политик со ссылкой на представителей Минобороны РФ, российские военные уничтожили

320 танков,

около 250 боевых машин пехоты,

542 бронеавтомобиля,

335 пикапов с пулемётами,

36 самолётов,

семь вертолётов.

По словам Стремоусова, армия нашей страны контролирует ситуацию на этом направлении.

Ранее он назвал попытки украинских солдат форсировать Днепр самоубийством.