Леонков: основная тактика ВСУ — поиск бреши в обороне армии России

Уничтожение на Купянском направлении 160 солдат вооружённых сил Украины (ВСУ) — это обычное событие, так как такого рода результаты происходят по всей линии фронта, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Pravda.Ru, комментируя заявление Минобороны.

"Просто потери говорят о том, что противник по-прежнему с упорством маньяка штурмует линию боевого соприкосновения, пытаясь её проломить и добиться каких-то тактических успехов. У него это не удаётся", — пояснил аналитик.

По его словам, основная тактика, которой сейчас занимаются ВСУ, это возможность найти брешь в обороне российской армии. Для этого они используют отдельные ротные тактические группы, отдельные батальоны тактических групп, которые как раз и пытаются штурмовать линию боевого соприкосновения в надежде, что им этот манёвр удастся.

Однако армия России перешла в позиционную и манёвренную оборону по всей линии фронта. Поэтому такого рода попытки пресекаются, и противник несет существенные потери, заключил Леонков.