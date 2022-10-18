Офис Зеленского: объект энергетики серьёзно повреждён в Днепропетровске

В Днепропетровске объект энергетической инфраструктуры получил серьёзные повреждения в результате попадания снарядов. Об этом заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Он пообещал предоставить подробную информацию об инциденте позже. По его словам, на месте ЧП работают экстренные службы.

"Два прилёта в объект энергетической инфраструктуры. Серьёзные повреждения", — подтвердил политик.

Ранее сообщалось, что утром 18 октября на территории Днепропетровска прогремели мощные взрывы. Как отметил журналист Сергей Колясников, воздушная тревога работала по всему городу.