Сегодня утром, 18 октября, продолжилось нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, применяемых ВСУ в организации боевых действий. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, а также в столице государства Киеве.
Несколько попаданий ракет по инфраструктурным объектам зафиксировано также в городах в Ивано-Франковск, Харьков и Житомир. Поражены объекты энергетики, сообщает "Военное обозрение".
Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил об отключении электро- и водоснабжения в городе после утренних взрывов.
В Харькове зафиксировано не менее восьми прилётов, работа метро приостановлена.
Алексей Леонков ранее прокомментировал методическое нанесение ударов по критической инфраструктуре противника, отметив, что удары наносятся в соответствии с определённым алгоритмом.
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