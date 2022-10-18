Зафиксирована новая серия взрывов на объектах инфраструктуры ВСУ в Житомире

Сегодня утром, 18 октября, продолжилось нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, применяемых ВСУ в организации боевых действий. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, а также в столице государства Киеве.

Несколько попаданий ракет по инфраструктурным объектам зафиксировано также в городах в Ивано-Франковск, Харьков и Житомир. Поражены объекты энергетики, сообщает "Военное обозрение".

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил об отключении электро- и водоснабжения в городе после утренних взрывов.

В Харькове зафиксировано не менее восьми прилётов, работа метро приостановлена.

Алексей Леонков ранее прокомментировал методическое нанесение ударов по критической инфраструктуре противника, отметив, что удары наносятся в соответствии с определённым алгоритмом.