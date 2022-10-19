Власти Херсона: при подрыве Каховской ГЭС вода в городе поднимется на метр

Если украинские военные разрушат шлюзы Каховской гидроэлектростанции, вода в Херсоне поднимется на один метр. Об этом заявил врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо.

Он призвал оперативно вывезти гражданское население из тех мест, которым может угрожать подтопление. По его словам, Херсон расположен на высоте, однако новые районы, такие как "Корабел", всё-таки находятся в опасной зоне.

"Вода в некоторых местах поднимется на метр, если шлюзы Каховской ГЭС будут разбиты", — указал Сальдо.

Во вторник, 18 октября, врио губернатора Херсонской области выступил со срочным заявлением о готовящемся наступлении украинской армии на регион. Он посоветовал мирным жителям временно уехать в другие города и посёлки РФ.

Кроме того, Сальдо предупредил, что Киев планирует ударить по плотине Каховской ГЭС.