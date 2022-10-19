Пушилин: ситуация на всей линии соприкосновения в ДНР остаётся контролируемой

Российские военные полностью контролируют ситуацию на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в ДНР, сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин.

При этом он отметил, что украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Донецке и Макеевке.

"На ЛБС ситуация полностью контролируемая. Речь идёт именно о Донецком направлении", — уточнил Пушилин.

Как пояснил врио главы ДНР, в населённом пункте Артёмовск идут интенсивные боевые действия. По его словам, киевский режим подтягивает новые силы в этот район.

13 октября Пушилин объявил о переломном моменте в процессе освобождения Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул: усиление российской армии и частичная мобилизация позволят планировать следующие операции по зачистке ДНР от националистов.

Ранее чиновник заявил, что западные страны поставляют Киеву много устаревших боеприпасов и оружия.