Российские военные полностью контролируют ситуацию на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в ДНР, сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин.
При этом он отметил, что украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Донецке и Макеевке.
"На ЛБС ситуация полностью контролируемая. Речь идёт именно о Донецком направлении", — уточнил Пушилин.
Как пояснил врио главы ДНР, в населённом пункте Артёмовск идут интенсивные боевые действия. По его словам, киевский режим подтягивает новые силы в этот район.
13 октября Пушилин объявил о переломном моменте в процессе освобождения Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул: усиление российской армии и частичная мобилизация позволят планировать следующие операции по зачистке ДНР от националистов.
Ранее чиновник заявил, что западные страны поставляют Киеву много устаревших боеприпасов и оружия.
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