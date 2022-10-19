Глава Севастополя: обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку

Руководитель Севастополя Михаил Развожаев заявил, что части сбитого дрона упали на жилое здание. По информации чиновника, пожарные ликвидировали маленькое возгорание.

"Постройка расположена в частном секторе на Северной стороне", — отметил глава города.

Как подчеркнул губернатор, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Севастополе. По данным политика, в районе аэродрома Бельбек сбили украинский беспилотник. Руководитель города призвал местных жителей не паниковать из-за инцидента.