Российская армия продолжает развивать наступление в районе Авдеевки, сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В эфире "России 24" он отметил, что союзные войска достигли определённых успехов на этом направлении. По его словам, 11-й полк и батальон "Сомали" качественно выполняют боевые задачи.
"На Авдеевском направлении они развивают успешную операцию по освобождению населённого пункта Первомайское", — уточнил Пушилин.
Ранее он заявил, что Вооружённые силы РФ полностью контролируют ситуацию на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в ДНР. При этом врио главы республики подчеркнул: на территории Артёмовска продолжаются интенсивные бои с националистами.
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