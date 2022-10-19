Пушилин: батальон "Сомали" и 11-й полк развивают успешную операцию у Авдеевки

Российская армия продолжает развивать наступление в районе Авдеевки, сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире "России 24" он отметил, что союзные войска достигли определённых успехов на этом направлении. По его словам, 11-й полк и батальон "Сомали" качественно выполняют боевые задачи.

"На Авдеевском направлении они развивают успешную операцию по освобождению населённого пункта Первомайское", — уточнил Пушилин.

Ранее он заявил, что Вооружённые силы РФ полностью контролируют ситуацию на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в ДНР. При этом врио главы республики подчеркнул: на территории Артёмовска продолжаются интенсивные бои с националистами.