Британские журналисты заявили, что руководитель Минобороны королевства Бен Уоллес внезапно посетил Штаты из-за работы иранских беспилотников на Украине.
"Нужно было обсудить использование Москвой дронов для атаки на Киев", — написали в The Telegraph.
Вместе с этим в СМИ обратили внимание на личный характер беседы британского министра и главы американского военного ведомства Ллойда Остина. По информации издания, власти не хотели, чтобы содержание разговора министров кто-то узнал.
Ранее военно-политический блок НАТО пообещал передать Украине "глушилки" для дронов.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.