The Telegraph: срочная поездка главы МО Британии в США связана с иранскими БПЛА

Британские журналисты заявили, что руководитель Минобороны королевства Бен Уоллес внезапно посетил Штаты из-за работы иранских беспилотников на Украине.

"Нужно было обсудить использование Москвой дронов для атаки на Киев", — написали в The Telegraph.

Вместе с этим в СМИ обратили внимание на личный характер беседы британского министра и главы американского военного ведомства Ллойда Остина. По информации издания, власти не хотели, чтобы содержание разговора министров кто-то узнал.

Ранее военно-политический блок НАТО пообещал передать Украине "глушилки" для дронов.