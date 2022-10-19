Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Генштаб ВСУ: русская армия наступает, ведя огонь по ВСУ по всей ДНР
Кнутов: режим повышенной готовности предполагает штабы теробороны
Эксперт Хатылев: задача ВС РФ — уничтожить военный интернет Starlink на Украине
В компаниях Пригожина идут обыски – Brief
Певица Вера Брежнева записала украинскую песню "Вышиванка" под псевдонимом Vera
Сенатор Бондарев: власти не привлекут срочников к СВО из-за военного положения
Клинцевич заявил, что из-за военного положения новой волны мобилизации не будет
Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на видео
Политолог Кашин: можно ожидать динамики на других участках фронта, кроме Херсона

Клинцевич: военное положение в регионах не предполагает новую волну мобилизации

Силовые структуры

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич ответил, объявят ли власти нашей страны новую волну частичной мобилизации из-за военного положения в новых регионах РФ.

"Этого пока не будет. Так сказал президент", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит URA.RU.

Также специалист сообщил, что в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках чиновники не запустят частичную мобилизацию. Как объяснил собеседник издания, людям не стоит находиться на этих территориях. Исключением являются добровольцы, добавил Клинцевич.

Ранее российский сенатор Виктор Бондарев сообщил, что власти не привлекут солдат срочной службы к спецоперации из-за военного положения в новых субъектах нашей страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.

Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Силовые структуры
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Силовые структуры
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Рогов: Киев отказывается забирать тела погибших солдат ВСУ в Запорожской области
Людмила Черткова По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем Людмила Черткова Сергей Лебедев Вторжение в СССР нужно было Гитлеру для спасения своего режима Сергей Лебедев Александр Приходько Сможет ли "Бест Вей" отстоять будущее жилищной потребкооперации в России? Александр Приходько
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Мир. Новости мира
Санду заявила, что Молдавия готовит новое наступление в Приднестровье
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Силовые структуры
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Последние материалы
Клинцевич: военное положение в регионах не предполагает новую волну мобилизации
Эксперт Хатылев: задача ВС РФ — уничтожить военный интернет Starlink на Украине
В компаниях Пригожина идут обыски – Brief
Певица Вера Брежнева записала украинскую песню "Вышиванка" под псевдонимом Vera
Сенатор Бондарев: власти не привлекут срочников к СВО из-за военного положения
Клинцевич заявил, что из-за военного положения новой волны мобилизации не будет
Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на видео
Месть Вашингтона: "Большая семёрка" взялась за раскол ОПЕК+
Политолог Кашин: можно ожидать динамики на других участках фронта, кроме Херсона
Полковник запаса: при военном положении ужесточается наказание за преступления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников