Клинцевич: военное положение в регионах не предполагает новую волну мобилизации

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич ответил, объявят ли власти нашей страны новую волну частичной мобилизации из-за военного положения в новых регионах РФ.

"Этого пока не будет. Так сказал президент", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит URA.RU.

Также специалист сообщил, что в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках чиновники не запустят частичную мобилизацию. Как объяснил собеседник издания, людям не стоит находиться на этих территориях. Исключением являются добровольцы, добавил Клинцевич.

Ранее российский сенатор Виктор Бондарев сообщил, что власти не привлекут солдат срочной службы к спецоперации из-за военного положения в новых субъектах нашей страны.