Guardian: борьба с иранскими дронами обходится Украине дороже, чем они стоят

Украине борьба с иранскими ударными беспилотниками-камикадзе обходится даже дороже, чем они стоят. Об этом пишет Guardian со ссылкой на украинских аналитиков.

Организация "Мольфар" подсчитала, что все запущенные за месяц, с 13 сентября до 17 октября, простые и дешёвые иранские дроны стоили России не больше 18 млн долларов. Тогда как Украина потратила на то, чтобы сбить большую часть из них, более 28 млн долларов, то есть на 10 миллионов больше.

При этом эксперты не считали ущерб от долетевших до цели дронов, а только расходы на сами беспилотники и на то, чтобы их сбить.

Добавим, украинские военные в сводках заявляют о сотнях сбитых "Шахидов-136" (или "Герань-2"). Однако они же признают, что десятки дронов достигли целей.