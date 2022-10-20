Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 и 18 беспилотников

Официальные представители МО России заявили, что системы противовоздушной обороны нашей страны за последние сутки поразили украинский вертолёт Ми-8 в районе села Терны в Донецкой Народной Республике и 18 БПЛА в Запорожской и Херсонской областях.

По информации военного ведомства, ликвидированы дроны в

Высоком,

Суханове,

Садоке,

Томарине,

Зелёном Гае,

Бурчаке,

Скельках.

Вместе с этим в министерстве рассказали о перехвате трёх снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" на территории Новомихайловки в ДНР.

Ранее заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с Pravda.Ru рассказал о последствиях возможно разрушения дамбы Каховской ГЭС армией Украины.