Официальные представители МО России заявили, что системы противовоздушной обороны нашей страны за последние сутки поразили украинский вертолёт Ми-8 в районе села Терны в Донецкой Народной Республике и 18 БПЛА в Запорожской и Херсонской областях.
По информации военного ведомства, ликвидированы дроны в
Вместе с этим в министерстве рассказали о перехвате трёх снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" на территории Новомихайловки в ДНР.
Ранее заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с Pravda.Ru рассказал о последствиях возможно разрушения дамбы Каховской ГЭС армией Украины.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.