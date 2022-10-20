Минобороны РФ: ВСУ смогли вклиниться в оборону в Херсонской области

ВСУ попытались прорвать линию обороны ВС РФ в районе посёлка Суханово Херсонской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как следует из заявления представителя военного ведомства, попытка прорыва не удалась. Вклинившиеся в наши позиции украинские подразделения российские военные отогнали.

"В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", — рассказал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ещё одна попытка прорыва была предпринята ВСУ "в направлении населённых пунктов Новая Каменка и Червоный Яр". Там в атаку были брошены три батальона, один из них — танковый.

На текущий момент передний край обороны полностью восстановлен.