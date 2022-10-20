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Первая Славянская бригада НМ ДНР штурмует позиции ВСУ у Опытного

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса. Артиллерия 1-й Славянской бригады Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении.

Военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский сообщил, что наши бойцы штурмуют позиции ВСУ в районе населённого пункта Опытное.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий действия подразделения.

"Работа ведётся с закрытой позиции. На данный момент противник обескуражен, отступает с большими потерями", — сообщает один из бойцов.

Ранее был снят на видео процесс работы беспилотника подразделения с противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира".

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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