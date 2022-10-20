Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса. Артиллерия 1-й Славянской бригады Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении.
Военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский сообщил, что наши бойцы штурмуют позиции ВСУ в районе населённого пункта Опытное.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий действия подразделения.
"Работа ведётся с закрытой позиции. На данный момент противник обескуражен, отступает с большими потерями", — сообщает один из бойцов.
Ранее был снят на видео процесс работы беспилотника подразделения с противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира".
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.