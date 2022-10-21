Посол Мирошник: США руками украинских солдат убивают мирных жителей Херсона

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник обвинил официальный Вашингтон в убийстве мирного населения Херсона руками солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, членов Совбеза ООН не интересует, как украинские военные используют американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Именно из них вчера били по мирным", — отметил Мирошник.

Власти Британии, США и Франции игнорируют эти атаки, указал посол. Дипломат считает, что Вашингтон разрешил Киеву обстреливать гражданское население Херсона. При этом он напомнил: американские политики регулярно заявляют о том, что Штаты напрямую не вовлечены в конфликт.

Ранее в администрации Херсонской области сообщили о запрещённых методах ведения боевых действий, к которым обращаются ВСУ. Как подчеркнули в ведомстве, киевский режим регулярно применяет РСЗО HIMARS против мирных жителей.