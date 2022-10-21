Десантники российской армии в клочья разнесли штурмовую группу вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом случае рассказал военный журналист Андрей Руденко. Он также поделился в своём Telegram-канале видео боя.
Колонна боевиков ВСУ попыталась перейти в наступление 19 октября, однако их планы сломала 11-я десантно-штурмовая бригада ВДВ.
ВСУ задействовали 10 танков и до 50 единиц лёгкой бронетехники. Они проделали проходы в минных полях с помощью машины разминирования УР-77.
Оперативно обнаружить силы противника смогли российские беспилотники.
Колонна ВСУ была встречена заградительным огнем ствольной и реактивной артиллерии, а затем в бой вступили стрелки.
Пехота противника сбежала, побросав убитых, когда поражение стало очевидным, заметил репортёр.
По его словам, десантникам ВС РФ удалось уничтожить не менее двух танков, четырёх бронемашин и нескольких десятков украинских военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.