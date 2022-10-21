Руденко: десантники ВС РФ разгромили штурмовую группу ВСУ в Херсонской области

Десантники российской армии в клочья разнесли штурмовую группу вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом случае рассказал военный журналист Андрей Руденко. Он также поделился в своём Telegram-канале видео боя.

Колонна боевиков ВСУ попыталась перейти в наступление 19 октября, однако их планы сломала 11-я десантно-штурмовая бригада ВДВ.

ВСУ задействовали 10 танков и до 50 единиц лёгкой бронетехники. Они проделали проходы в минных полях с помощью машины разминирования УР-77.

Оперативно обнаружить силы противника смогли российские беспилотники.

Колонна ВСУ была встречена заградительным огнем ствольной и реактивной артиллерии, а затем в бой вступили стрелки.

Пехота противника сбежала, побросав убитых, когда поражение стало очевидным, заметил репортёр.

По его словам, десантникам ВС РФ удалось уничтожить не менее двух танков, четырёх бронемашин и нескольких десятков украинских военных.