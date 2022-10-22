На Старобельском направлении бойцы группировки "Отважные" российской армии выжигают националистов киевского режима.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, который предоставил видео.
Расчётом тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк" нанесены сокрушительные удары по украинским боевикам, которые успели перегруппироваться для попытки прорыва линии обороны армии России.
Напомним, вечером 21 октября у Сватово боевики ВСУ безуспешно пытались прорвать линию обороны российских войск.
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.