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Силовые структуры

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине. В Министерстве обороны РФ проинформировали о том, что подразделения вооружённых сил уничтожили нефтехранилище около населённого пункта Алексеевка в Днепропетровской области.

"На нём хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр", — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что армия России начала полномасштабное наступление на Сватово-Кременском направлении.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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