Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине. В Министерстве обороны РФ проинформировали о том, что подразделения вооружённых сил уничтожили нефтехранилище около населённого пункта Алексеевка в Днепропетровской области.
"На нём хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр", — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что армия России начала полномасштабное наступление на Сватово-Кременском направлении.
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