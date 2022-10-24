Военный корреспондент Народной милиции ДНР Павел Фоменко сообщает о боях на Белогоровском направлении.
Бойцы Донецкой Народной Республики совместно с военными Луганской Народной Республики с помощью миномётов 2Б9М "Василёк" нанесли поражение по опорному пункту противника в посёлке Белогоровка, огонь корректировался с помощью беспилотников.
Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ежедневные потери ВСУ в живой силе составляют порядка 200 человек, поэтому бойцы ВСУ отказываются от участия в боях.
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